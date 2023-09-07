В новой версии плеера Infuse 7.6 была добавлена функция интеграции с Alibaba Cloud Disk

В последнем обновлении плеера Infuse версии 7.6 была добавлена функция интеграции с облачным диском Alibaba. Теперь пользователи могут воспроизводить видео напрямую с Alibaba Cloud Disk, минуя этап загрузки.

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По информации, для доступа к этой функции пользователям достаточно войти в свою учетную запись Alibaba Cloud Disk через приложение. Несмотря на то что данная функция является платной, разработчики предлагают разные варианты подписок, начиная от 0,99 долларов США в месяц до пожизненной версии за 94,99 долларов США.

Ранее многие пользователи обращались с просьбой о поддержке различных внутренних сетевых дисков, и разработчики Infuse решили начать именно с Alibaba Cloud Disk, указывая на наличие готовых API для интеграции.

Добавленная функция также предлагает синхронизацию информации об учетных записях через iCloud, что позволяет пользователям иметь единый опыт на разных платформах.