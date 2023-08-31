«Яндекс Практикум» запустил первый цифровой учебник по программированию для медицинских вузов.

Образовательная сфера снова демонстрирует свою адаптивность и готовность к переменам: «Яндекс Практикум» представляет новаторский цифровой учебник, который призван обогатить студентов медицинских вузов важными IT-навыками. Этот курс нацелен на дальновидное объединение медицинского знания с современной технологией. Партнерство с Первым Московским государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова делает этот учебник доступным уже в этом семестре, а затем он будет распространяться на другие медицинские вузы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе образовательной платформы.

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Суть данного учебника состоит в его интерактивности, представляющей собой цифровой тренажер с множеством практических заданий, связанных с программированием на Python и аналитикой данных. Эти навыки будут особенно полезны для будущих медиков, помогая им справляться с широким спектром задач, начиная от автоматизации рутинных задач (планирование графиков, управление медицинскими данными) и заканчивая более сложными, такими как диагностика и предсказание заболеваний.

Продолжительность учебной программы составляет 145 академических часов. Практические задания разработаны совместно с экспертами из «Яндекс Практикум» и опытными специалистами Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Отмечается, что благодаря готовым задачам и системе автоматической проверки, преподаватели смогут сэкономить до 20% времени на подготовку домашних заданий и контрольные работы, а также иметь реальное представление о прогрессе и успеваемости каждого студента.

Время меняется, и образование также должно эволюционировать, чтобы поддерживать ритм современного мира. Новый учебник «Яндекс Практикум» — это ответ на вызовы времени и симбиоз медицинского знания с силой технологии.