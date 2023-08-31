Сотрудники Apple в скором времени прекратят помогать клиентам в X (ранее Twitter), YouTube и онлайн-форуме поддержки Apple, сообщил MacRumors со ссылкой на анонимные источники.

Согласно конфиденциальным источникам, предоставившим эксклюзивную информацию порталу MacRumors, Apple строит амбициозные планы по реорганизации своей клиентской поддержки, которая касается платформы X (ранее известной как Twitter), YouTube и официального онлайн-форума сообщества поддержки. Источники подтверждают, что в ближайшее время Apple планирует полностью прекратить предоставление помощи через указанные каналы.

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Этот пересмотр поддержки также включает в себя упразднение роли социальных медиа-консультантов, включая экспертов, ответственных за общение с пользовательским сообществом. Оценивается, что такие изменения затронут более 150 специалистов. Согласно информации из источников, эти сотрудники могут быть предложены перейти на позиции в отделе телефонной поддержки, что отражает стратегию компании по оптимизации каналов обслуживания клиентов.

Этот амбициозный план будет осуществлен с 1 октября. С этой даты пользователи, обращающиеся через платформу X, автоматически будут перенаправлены на альтернативные ресурсы для получения помощи. Кроме того, Apple полностью прекратит предоставление поддержки через комментарии к видеороликам на официальном YouTube-канале компании.

Это стратегическое решение, вероятно, направлено на оптимизацию финансовых затрат. В начале этого года Apple уже повысила цены на использование API платформы X, что, возможно, также повлияло на решение об изменении курса в предоставлении поддержки. Возможно, компания пришла к выводу, что YouTube и X - не наиболее эффективные каналы для технической поддержки клиентов, и поэтому они решили перераспределить ресурсы.

Стоит отметить, что Apple не единственная компания, выбравшая подобный путь. В прошлом году Sony объявила о прекращении поддержки пользователей PlayStation через Twitter, а также компания Netflix последовала этому примеру. Netflix объяснила свое решение стремлением активизировать клиентов на использование внутренних платформ компании, что является интересным наблюдением для отрасли.