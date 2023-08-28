Разработчики утилиты DisplayBuddy, предназначенной для управления внешними мониторами в macOS, представили версию 2.0.

Вышла новая версия утилиты DisplayBuddy 2.0 для управления внешними мониторами в macOS. Обновление включает переработанный дизайн, улучшенную стабильность и новые функции, среди которых:

Согласованный дизайн: Дизайн утилиты теперь гармонично сочетается с интерфейсом macOS. Окно управления внешними мониторами представляет собой центр управления Mac.

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Индивидуальное пространство: Каждому монитору предоставлено отдельное пространство для скрытия элементов управления, что способствует экономии места на рабочем столе.

Пресеты настроек: Появилась возможность сохранять настройки мониторов в виде пресетов и легко переключаться между ними. Это удобно, например, для переключения между дневным и ночным режимами работы.

Синхронизация мониторов: Функция синхронизации позволяет автоматически выравнивать яркость и другие параметры мониторов, обеспечивая более комфортное использование.

Кнопки Mute: Добавлена поддержка кнопок Mute для быстрого отключения звука.

Выбор разрешения HiDPI: Теперь есть возможность выбора разрешения HiDPI для лучшей четкости изображения.

Поддержка горячих клавиш: Улучшена поддержка горячих клавиш для более удобного управления.

Утилита DisplayBuddy 2.0 доступна на портале Gumroad. Стоимость лицензии составляет 17 долларов за один Mac, 20 долларов за два и 30 долларов за пять. Разработчики отмечают, что она совместима практически с любыми современными мониторами от разных производителей. В случае неработоспособности пользователь может вернуть деньги. Кроме того, доступна версия для Windows.