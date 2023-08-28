Талантливые моддеры объединились в Orbifold Studios для создания проекта Half-Life 2 RTX с использованием инструмента NVIDIA RTX Remix

На прошлой неделе был сделан анонс для всех фанатов Half-Life 2: талантливые группы моддеров, объединившиеся в Orbifold Studios, представили проект Half-Life 2 RTX. Этот амбициозный проект вдохновлен технологией NVIDIA RTX Remix и направлен на воссоздание классической игры 2004 года с внушительными улучшениями.

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Группа, включающая четыре ведущие команды моддеров Half-Life 2, создала Orbifold Studios с целью вдохнуть новую жизнь в эту исторически значимую игру. Вместе они решили использовать инструмент NVIDIA RTX Remix, чтобы сделать проект еще более впечатляющим. Вне зависимости от того, ожидали ли фанаты долгожданное Half-Life 3, данная инициатива точно вызывает интерес и восхищение у преданных поклонников франшизы.

Создание Half-Life 2 RTX — не первый опыт сотрудничества Valve и NVIDIA. Ранее, благодаря поддержке RTX, игра Portal также получила вторую жизнь с впечатляющим графическим обновлением и версией DLSS 3.5.





Инструмент RTX Remix играет ключевую роль в поднятии графического уровня Half-Life 2. Моддеры улучшили игру, добавив высококачественные ресурсы, более детализированные модели с увеличенной геометрией, текстуры с высоким разрешением и более яркое освещение. Наличие полной трассировки лучей от NVIDIA, а также технологии DLSS 3 и Reflex, значительно повысило визуальное восприятие игры. Кроме того, поддержка RTX IO также не обошла стороной. Все эти улучшения объединены в инструменте RTX Remix.

Несмотря на захватывающий анонс, стоит отметить, что разработка Half-Life 2 RTX все еще находится в процессе и не имеет официальной даты релиза. Моддеры активно работают над проектом и приглашают новых участников присоединиться к ним для ускорения процесса. В то время как конечная версия RTX Remix может занять еще некоторое время, фанаты могут надеяться на появление демонстрационной версии, которая даст представление о потенциале обновленной Half-Life 2.