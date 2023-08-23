Предполагается, что в обновленной версии Paint появится кнопка "Magic Paint", размещаемая на боковой панели инструментов

С выходом следующего крупного обновления операционной системы Windows 11, Microsoft обогатит функциональность Paint возможностями рисования при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Эти функции будут базироваться на технологии, используемой в Bing Image Creator, инструменте, который позволяет создавать изображения на основе текстовых описаний.

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Предполагается, что в обновленной версии Paint появится кнопка "Magic Paint", размещаемая на боковой панели инструментов. Она позволит пользователям генерировать изображения на основе текста и затем редактировать их на холсте.

Кроме того, Microsoft намеревается интегрировать функции искусственного интеллекта также в приложения "Фотографии", "Камера" и "Ножницы". Возможно, функция ИИ будет способствовать идентификации людей или объектов на фотографиях, позволяя вырезать и перемещать их в другие области изображения.

Возможно также появление технологии оптического распознавания символов (OCR) в приложениях "Ножницы" и "Камера". Это позволит автоматически распознавать текст на фотографиях или скриншотах, упрощая процесс копирования и вставки информации из этих файлов.

Ранее Microsoft начал тестировать возможность удаления большего числа встроенных приложений в Windows 11. Например, тестеры теперь могут удалять приложения "Камера", "Фотографии", "Люди" и "Удалённый рабочий стол".