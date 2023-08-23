Разработчик из Intel внёс корректировки в код ядра Linux для корректной работы с микрокодом 32-разрядных процессоров x86

Томас Глейкснер, работник компании Linutronix, входящей в структуру Intel, внес изменения в исходный код ядра Linux для устранения неполадок, связанных с загрузкой 32-битного микрокода процессоров x86. Это было сделано с целью решения неудовлетворительной работы операционной системы на компьютерах с процессорами Intel Atom.

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В ходе анализа, Глейкснер обнаружил, что механизм ранней загрузки 32-битного микрокода в процессорах x86 стал источником некорректной работы функций защиты стека и трассировки. Ошибки в коде, предназначенном для поддержки старых процессоров Intel Atom, стали причиной этих недоразумений. Исправив проблемные моменты и предложив соответствующее решение, инженер разработал серию патчей, призванных обеспечить надежную и корректную загрузку 32-битного микрокода x86 при запуске ядра Linux.

Ожидается, что эти улучшения будут включены в версию 6.6 ядра Linux. Стоит отметить, что в июле текущего года Глейкснер также высказал инициативу предложить прекратить поддержку 32-разрядных систем x86 в проекте ядра Linux, так как они, по его мнению, уже устарели и не соответствуют современным стандартам.







