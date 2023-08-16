Компания LG Electronics анонсировала новый продукт - StanbyME Go, 27-дюймовый портативный светодиодный экран с разрешением 1080p, упакованный в удобный чемодан.

Компания LG Electronics сделала настоящий прорыв в мире портативной электроники. Во вторник, 15 августа, был официально анонсирован StanbyME Go — высокотехнологичный мультимедийный центр в стильном и практичном чемодане. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене 1000 долларов и поставки запланированы на конец месяца.

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StanbyME Go представляет собой 27-дюймовый светодиодный экран с разрешением 1080p. Уникальностью его дизайна является шарнирное крепление, которое позволяет легко поднять экран, установить под нужным углом или перевернуть в вертикальный режим, а после использования – аккуратно сложить, как чемодан.

Согласно заявлениям LG, в устройстве встроен 20-ваттный динамик, который адаптируется к повороту экрана и обеспечивает объемный звук благодаря поддержке Dolby Atmos. Не обошлось и без поддержки технологии расширенного динамического диапазона Dolby Vision, что делает изображение ярким и насыщенным.

Один из ключевых аспектов StanbyME Go — встроенный аккумулятор, обеспечивающий до трех часов автономной работы. Такой параметр ставит этот гаджет в ряд с мощными портативными проекторами, но с добавленным комфортом большого экрана.

Портативность не ограничивает функциональность: у дисплея есть вход HDMI для подключения игровой консоли, а также поддержка AirPlay, что позволяет транслировать контент с устройств Apple. К тому же в StanbyME Go встроен магазин приложений, предоставляющий доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video и Max.

В современном мире, где мобильность и комфорт становятся все более важными, новинка от LG, безусловно, найдет своего потребителя. StanbyME Go — это не просто "телевизор в чемодане", это шаг в будущее мультимедийных технологий, где качественный контент доступен в любой точке мира.