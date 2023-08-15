Утечка информации раскрыла дизайн будущей PlayStation 5 Slim от Sony

Похоже, что Sony снова готовит нечто потрясающее для поклонников игр. Свежие утечки информации свидетельствуют о работе над новой моделью PlayStation 5, которая, по слухам, будет называться PlayStation 5 Slim. Эта компания уже представляла более компактные варианты в прошлом, как мы помним из эры PlayStation 4, и новая модель, судя по всему, будет продолжением этой линейки.

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Автором утечки стал разработчик @BwE_Dev. Пока неизвестно, является ли это действительно PS5 Slim, но визуально оно выглядит вполне достоверно. Стоит отметить, что модель PlayStation 5 Slim от японского гиганта технологий имеет дизайн, схожий с базовой версией PS5.

Тем не менее есть и несколько изменений. Вариант Slim сохраняет общую конструкцию с четырьмя боковыми панелями и продольной щелью на средней панели, аналогичной PlayStation 4. Но на одной из сторон мы видим выступ, обусловленный слотом для дисковода. PlayStation 5 Slim, по всей видимости, обладает более тонким корпусом, чем обычная версия, и на передней панели располагает два новых порта USB-C, в отличие от одного порта USB-A и USB-C на базовой модели.

Sony планирует оснастить обновленную модель PS5 более эффективным 5-нм процессором от AMD. Этот чипсет, без сомнения, лучше подойдет для более стройного профиля грядущей консоли. К сожалению, более детальная информация о цене и дате выпуска остается в тени, однако слухи намекают на появление PlayStation 5 Slim в сентябре по цене 399 долларов США.

Этот обновленный вариант PlayStation 5 обещает не только захватывающий игровой опыт, но и элегантный дизайн, который точно привлечет внимание как опытных геймеров, так и новичков. Ждем официального анонса и больше информации об этой потрясающей новинке от Sony.