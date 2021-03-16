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Доброго времени суток. Всем известно, что многие модели видеокарт RTX 3080 и 3090 страдают от сильного нагрева памяти. Вопрос в том, какие температуры критичны? Как выяснилось, при температуре памяти Tj=110-112 ℃ начинается троттлинг и видеокарта снижает производительность. Так же в спецификаиях GDDR6X микрон мелькает цифра 110-115℃, как критическая рабочая величина Tj. Эта проблема наиболее актуальна для майнеров, однако и геймеры могут столкнуться с чем-то подобным, если при сборке видеокарты была проявлена крайняя халатность.

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Лично я не смог смириться с температурой памяти в 112 ℃ на видеокарте MSI RTX 3080 Gaming X Trio и рискнул ее разобрать, несмотря на возможность лишиться гарантии. В процессе этого выяснилось, что качество сборки системы охлаждения оставляет желать лучшего.

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Во-первых, память примыкает к основному радиатору через переходную пластину, которая с одной из сторон не имеет контакта с тепловыми трубками этого самого радиатора. Во-вторых, производитель пожалел термопасты для обеспечения лучшего контакта поверхностей. Ну и в-третьих, часть силовых элементов так же не касалось термопрокладок, что явно не способствовало отводу от них тепла.

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В итоге была добавлена дополнительная прокладка (см рисунок ниже). А так же основные термопрокладки были заменены на IceBerg 1мм 13W/m*K. Ну и пластина была промазана пастой MX-4.

Итогом эксперимента стало снижение при майнинге эфира температуры памяти Tj на 25 ℃ со 112 до 86-88. Это отличный результат. Стабильность работы видеокарты стала просто "железной"!

Для себя я сделал следующие выводы: MSI очень халатно относится к сборке даже дорогих продуктов. Ведь данная карта - это не единичный случай... Грубейшие недочеты встречаются и в других моделях видеокарт данного производителя. А вот качество термопрокладок и термопасты - не самое плохое, возможно, достаточно просто будет устранить огрехи сборки даже без полной замены термоинтерфейсов, и Вашей видеокарте полегчает. Эксперимент оказался успешным, поэтому видеокарта будет работать долго и счастливо и, вероятно, переживет необслуженные варианты, в том числе и те, которые используются лишь для гейминга.

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Полное видео данного эксперимента можно посмотреть ниже.





Всем удачи!