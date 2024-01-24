По последнему отчету, запуск Apple Car был отложен до 2028 года из-за технических ограничений автономного вождения. В компании признали, что имеются сложности, которые нужно преодолеть, прежде чем автомобиль будет готов к выпуску.

Компания Apple изменила планы по разработке электромобиля. Ранее планировалось, что компания создаст беспилотный автомобиль, аналогичный автомобилю Tesla. Однако сейчас Apple намерена сосредоточиться на разработке электромобиля с расширенным функционалом для подключения к другим устройствам. Из-за дополнительных сложностей дата выпуска первого автомобиля Apple, как утверждается, будет отложена еще на два года.

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Согласно Bloomberg, проект Apple по разработке собственного автомобиля под кодовыми названиями Titan и T172 начался около десяти лет назад. Однако выпуск автомобиля, по всей видимости, состоится не ранее 2028 года. По сообщениям, совет директоров Apple настаивает на этом решении, так как на исследования и разработку аппаратного и программного обеспечения были потрачены миллионы долларов без создания прототипа.

Apple также снизила свои планы по запуску беспилотного автомобиля с уровня 5 (полностью автономное вождение) до уровня 4 (автоматическое вождение) и остановилась на уровне 2 (частично автономное вождение). Уровень 2 - это то, что другие производители автомобилей, такие как Tesla, уже предлагают с помощью своих систем автоматического вождения.

Если Apple сможет выпустить свой электромобиль в 2028 году, то можно ожидать, что этот автомобиль будет иметь функциональность, аналогичную режиму автопилота в автомобилях Tesla. Этот режим требует, чтобы водитель продолжал контролировать дорогу и мог в любой момент взять управление автомобилем на себя.

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Однако в настоящее время неизвестно, сможет ли Apple на самом деле выпустить свой первый электромобиль в ближайшие четыре года. Предполагаемая дата выпуска уже была перенесена на два года вперед — до 2028 года — несмотря на изменения в планах, предполагающие снижение уровня автономности автомобиля. Между тем, китайский производитель Xiaomi, конкурент Apple, в прошлом месяце представил свой первый электрический автомобиль — модель SU7. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил во время презентации машины в декабре, что его компания планирует стать одним из пяти крупнейших производителей автомобилей в мире.