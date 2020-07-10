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Компания AMD скоро представит коммерческую линейку многопоточных процессоров Ryzen Threadripper PRO 3000, которые предназначены в первую очередь для креативных студий, дизайнеров и инженеров, а также представителей профессии data scientist, в то время как для обычных Ryzen Threadripper предполагается использование профессиональными геймерами или стримерами.

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Серия Threadripper PRO может быть задействована со 128 линиями PCIe 4.0, что в два раза превышает возможности потребительской линейки, также новые процессоры могут работать в составе машин с 2 Тб ОЗУ стандартов UDIMM, RDIMM, LRDIMM и 3DS RDIMM EEC в восьмиканальном режиме.

В настоящее время американская компания готова выпустить на рынок четыре CPU: 12-ядерный 24-поточный 3945WX с базовой и разогнанной частотой 4.0 ГГц и 4.3 ГГц соответственно, 16-ядерный 32-поточный 3955WX (3.9 ГГц/4.3 ГГц), 32-ядерный 64-поточный 3975WX (3.5 ГГц/4.2 ГГц), а также 64-ядерный 128-поточный 3995WX (2.7 ГГц/4.2 ГГц), передаёт ресурс Videocardz.

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Презентация профессиональных CPU намечена на 14 июля, о цене на данный момент не сообщается. Ранее мы писали о том, как один из процессоров Ryzen Threadripper PRO, а именно 32-ядерный 64-поточный 3975WX, был протестирован в бенчмарках.