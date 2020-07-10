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Эта утечка стала продолжением серии разглашений информации по процессорам AMD Ryzen Threadripper PRO на базе рабочих станций Lenovo. На этот раз 32-ядерный 64-поточный CPU был протестирован известными бенчмарками Geekbench и Userbenchmark в составе системы Lenovo ws2020. Промышленная новинка набрала в первом бенчмарке 1235 баллов в одноядерном режиме и 24367 в многоядерном.

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Отметим, что в целом серия AMD Ryzen Threadripper PRO сможет поддерживать до 2 Тб оперативной памяти в восьмиканальном режиме. На данный момент также имеется информация о скором выходе 48-ядерной линейки процессоров TR 3980X, но она не была подтверждена ни вендором, ни базами бенчмарков.

На таблице ниже вы можете увидеть сравнение характеристик CPU серии Threadripper.