ASRock продолжает расширять свой модельный ряд плат с сокетом AM5.

Компания ASRock официально представила четыре новые материнские платы с набором микросхем системной логики X870. Они относятся к разным ценовым сегментам.

Самым доступным решением из новой подборки является X870 LiveMixer WiFi. Она получила 19-фазную подсистему питания со схемой 16 + 2 + 1, два дополнительных слота PCIe x4 для карт расширения и целых 25 портов USB, включая два разъема USB4 Type C со скоростью 40 Гбит/с. Также плата поддерживает разгон ОЗУ до 8000 МТ/с.

Чуть более дорогим решением является Phantom Gaming X870 NOVA WiFi. Она получила 21-фазную VRM со схемой 18 + 2 + 1, построенную на базе SPS-модулей с заявленной силой тока 80 A. Данная плата имеет два слота M.2 PCIe 5.0 x4 и два порта USB4 Type-C. Также она позволяет разгонять память до 8000 МТ/с и поддерживает функции PCIe x16 EZ Release и M.2 EZ Release.

Далее следует модель X870 Taichi Creator, ориентированная на профессионалов и создателей контента. Ее оснастили двумя полноценными слотами PCIe 5.0 x16, двумя портами LAN (10 GbE + 5 GbE), двумя портами USB4 Type-C и 21-фазной подсистемой питания со схемой 18 + 2 + 1. Заявлена поддержка разгона ОЗУ до 8400 МТ/с.

Самой премиальной платой из подборки является ASRock X870 Taichi OCF. Она получила крайне надежную 25-фазную VRM со схемой 22 + 2 + 1, построенную на базе SPS-модулей с заявленной силой тока 110 A. Также ее оснастили полноценным слотом PCIe 5.0 x16, двумя слотами M.2 PCIe 5.0 x4, двумя портами USB4 Type-C и встроенными. Заявлена поддержка разгона ОЗУ до 10 400 МТ/с.