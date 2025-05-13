Протечки термогеля могут привести к поломке GPU.

Проблема с протечкой жидких термопрокладок у видеокарт GIGABYTE продолжает набирать обороты. Изначально производитель утверждал, что дефект носит исключительно косметический характер и никак не влияет на работоспособность GPU. Однако теперь стало известно, что фирма явно преуменьшает важность проблемы.

За последние недели в сети появилось немало жалоб на вытекание термоинтерфейса VRAM из видеокарт GIGABYTE. Однако пострадавшие честно признавались, что карты продолжали исправно работать и даже не испытывали проблем с перегревом. Но на днях в сети появилось еще одно сообщение о проблемах с жидким термогелем у видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO, автор которого утверждает, что протечка вывела GPU из строя. Пост опубликовал пользователь корейского железного форума QuasarZone.

Он утверждает, что пользовался графическим адаптером лишь несколько месяцев и за это время термопрокладка успела полностью вытечь из под радиатора, обнажив чипы памяти. В качестве доказательства своих слов, он выложил несколько фотографий пострадавшей видеокарты. При этом он продолжал эксплуатировать GPU, не подозревая о каких-либо проблемах. И в итоге это привело к тому, что карта попросту перестала нормально выводить изображение на экран. Левая половина подключенного к компьютеру дисплея отображает лишь серые шумы. Пользователь уже обратился к производителю, желая получить возврат средств. Однако пока что он не получил ответа.



