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MaximumImpact
NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 5060 19 мая по цене 299 долларов
Известный портал раскрыл новые подробности о предстоящей видеокарте для широких народных масс.

Издание Videocardz регулярно делится со своими читателями инсайдерской информацией о всевозможных готовящихся к релизу комплектующих для ПК. У авторов портала имеются свои источники среди различных производителей «железа», готовые сливать данные о невышедших устройствах.

На этот раз информаторы раскрыли множество подробностей о видеокарте GeForce RTX 5060, которая имеет все шансы стать новым лидером в рейтингах наиболее популярных GPU в Steam. Эту карточку планирует выпустить 19 мая этого года. Именно эту дату NVIDIA называет в ходе общения со своими ключевыми партнерами по производству видеокарт. В этот же день будет снято эмбарго на ее обзоры. Видимо, NVIDIA не совсем уверена в теплом приеме новинки, ведь обычно она разрешает публиковать тесты своих карт за сутки до запуска.

Также информаторы раскрыли рекомендованную цену GeForce RTX 5060. Самые простые версии карты будут продавать за $299. Столько же стоила и прошлая видеокарта NVIDIA для широких народных масс в лице RTX 4060. Однако GeForce RTX 5060 будет иметь на 25% больше графических ядер и на 65% более высокую пропускную способность памяти. Это позволяет надеяться на неплохой прирост производительности в бюджетном сегменте. Но главным сдерживающим фактором для новой карточки станет крайне скромный объем видеопамяти в 8 ГБ. Из-за этого ее не получится использовать для 1440p-гейминга.

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#geforce rtx 5060
Источник: videocardz.com
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