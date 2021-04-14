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НАСА объявило, что полет «Ingenuity» на Марсе был отложен во второй раз. Это связано с необходимостью обновления программного обеспечения дрона.

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Первый полет «Ingenuity» на Марсе изначально был запланирован на 11 апреля, но НАСА обнаружило проблему во время испытаний ротора вертолета во время предыдущих испытаний, и испытательный полет был перенесен на 14 апреля. Во вторник НАСА объявило, что после анализа проблемы было решено снова отложить полет.

Агентство написало в Твиттере: «Новости с Красной планеты: Ingenuity #MarsHelicopter в порядке, и работа продвигается к его первому полету на Марсе. Подробный график перепланировки все еще находится в процессе разработки. Подробности: https://go.nasa.gov/3sdloTJ».

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Представители НАСА заявили: «Мы считаем, что команда миссии способна преодолеть эту проблему».

«Ingenuity» был запущен с Земли вместе с марсоходом Perseverance 30 июля 2020 года и успешно достиг орбиты Марса в феврале этого года. После приземления на поверхность Марса вертолет был отсоединен от марсохода, развернул солнечные батареи для самообеспечения и подготовился к первому испытательному полету 11 апреля. Однако во время испытания ротора бортовой компьютер вышел из строя.

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Неисправность произошла при попытке вертолета перейти из «предполетного режима» в «полетный режим». НАСА заявило, что для решения этой проблемы необходимо обновление программного обеспечения. Агентство теперь должно разработать, протестировать и загрузить новое ПО в полетный контроллер. Затем рабочая группа должна перезапустить «Ingenuity», чтобы продолжить тестирование в соответствии с первоначальным планом.

План НАСА состоит в том, чтобы поднять вертолет примерно на 3 метра в воздух, зависнуть на 30 секунд, а затем безопасно приземлиться. Для дронов на Земле это очень простая задача, но на красной планете, находящейся на расстоянии более 160 миллионов километров от Земли, это оказывается не так просто.

Атмосфера Марса примерно в 100 раз более разряженная земной, что затрудняет взлет и полет дронов. Чтобы решить эту проблему, скорость вращения ротора «Ingenuity» должна достичь 2500 оборотов в минуту, что намного быстрее, чем у пассажирских вертолетов на Земле. Кроме того, поскольку Марс находится слишком далеко от Земли, время задержки сигнала слишком велико, очевидно, нереально пройти тест при дистанционном управлении с Земли. По этой причине весь процесс тестирования должен быть автоматизирован.

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После определения новой даты испытательного полета НАСА планирует заранее передать план полета «Ingenuity» на Марс, дождаться перезапуска дрона и выполнить запланированную миссию.