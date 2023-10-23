Новый iMac с чипом M3, обновление MacBook Pro и другие новинки

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует запустить продукт семейства Mac примерно в конце октября 2023 года. Скорее всего, речь идёт о новом 24-дюймовом iMac с чипом M3, поскольку текущая модель поступила в продажу более 900 дней назад. Гурман также отмечает, что несколько конфигураций 13-дюймового MacBook Pro и обе модели Pro более высокого класса поступят в продажу только в ноябре. Это, в сочетании с тем фактом, что Apple публикует свои доходы в ноябре, говорит о том, что на горизонте появляется что-то новое.



В прошлый раз, когда Apple отложила обсуждение своих квартальных доходов до конца октября, за этим последовал анонс Mac и iPad. 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro были обновлены в январе, так что они всё ещё могут быть выпущены в 2024 году. Однако 13-дюймовый MacBook Pro не обновлялся более года, а iMac приближается к третьему году работы на том же чипе.



Гурман не ожидает существенных изменений в следующих MacBook, за исключением внутренних обновлений, таких как новые процессоры и, возможно, незначительные улучшения дисплеев. Следующее крупное изменение дизайна, скорее всего, произойдёт с новым iMac Pro в 2025 году, за которым в 2026 году последует OLED MacBook Pro.