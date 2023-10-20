Компания планирует начать с Pixel 8 в 2024 году

В сообщении в блоге, опубликованном 20 октября 2023 года, компания Google объявила о планах начать производство смартфонов Pixel в Индии в 2024 году. Компания планирует начать с производства Pixel 8 и будет сотрудничать с международными и индийскими производителями.

Google объяснила, что Индия является приоритетным рынком для смартфонов Pixel и что страна зарекомендовала себя как центр производства мирового класса. Компания также отметила, что в Индии уже работает 28 сервисных центров Pixel в 27 городах, и Google планирует продолжить расширять свое присутствие в стране.

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Это событие является значительным как для Google, так и для Индии. Для Google это позволит компании производить смартфоны Pixel ближе к своим клиентам в Индии, что может привести к сокращению сроков доставки и снижению цен. Для Индии это создаст рабочие места и поддержит производственный сектор страны.

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Пока еще рано говорить о том, какое влияние это окажет на цены на смартфоны Pixel в Индии. Однако вполне вероятно, что часть экономии средств от производства в Индии будет передана потребителям.