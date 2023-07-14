Причина кроется в том, что Tarisland слишком уж похожа на WoW.

Мои дорогие, я вам снова покушать принес! И сегодня у нас относительно свежее.

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Как вам известно, такой медиа-гигант, как Tencent в ближайшее время собирается вывести на глобальный рынок свой новый проект - ММОРПГ Tarisland. Но зоркое око алчного капитализма, в лице Activision-Blizzard не дремлет и его соглядатаи на прошедших презентациях таки нашли "заимствования" из World of Warcraft. А как вам всем известно, совсем недавно проектам от Blizzard указали направление "Go West!" И после потери такого весьма перспективного ПК-мобильного рынка как Китай, зоркое око алчного капитализма стало еще более зорким и алчным. Разработчики игры конечно все отрицают, но похоже что в их дружном коллективе есть некоторые лица, которые готовы за определенное вознаграждение предоставить оппонентам "необходимые" данные о проекте.

А как протекают судебные тяжбы в американских судах против китайских корпораций мы с вами уже знаем - Хуавэй не даст соврать.

В общем и в целом ситуация с каждым годом становится все печальнее в игровой индустрии.

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P.S. И это при том. что в играх самой Blizzard просто туча заимствований - как из вселенной Warhammer, так и из ММОРПГ EverQuest (которая легла в основу WoW, хотя разработчики из Blizzard конечно все отрицают, но настолько огромные уши не спрячешь никаким макияжем).