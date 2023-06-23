Сегодня мы попробуем вкратце разобрать не самую приятную, но в то же время необходимую тему - украинское контрнаступление.

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Что такое контрнаступление ? Контрнаступление - это по сути разновидность масштабного встречного боя, которому предшествует "разведка боем" с целью выбить самые боеспособные подразделения, а также массированная артподготовка и авианалеты.

Уже исходя из этого можно понять, что никакого контрнаступления ВСУ не проводят и не смогут провести. Так как для проведения контрнаступления требуется двух-трех кратное доминирование над противником в численности бронетехники, артиллерии, плотности залпа, численности личного состава а также нужно доминировать в воздушном пространстве.

К слову у России находится порядка 30000 танков, а всего она имеет около 60000 единиц бронетехники. У ВСУ - около 200 единиц бронетехники. На какой прорыв можно пойти с таким количеством ?

По числу артиллерии Россия находится на третьем месте, после Китая и КНДР (№1 по количеству артиллерии). Но мало иметь артиллерию, нужно еще иметь и боезапасы к ним. Вот только боезапасы ВСУ с завидной регулярностью устраивают файер-шоу в небе.

Авиация и ПВО. А они вообще есть у ВСУ ? Мы с завидной регулярностью получаем сообщения, что на территории подконтрольной ВСУ опять что-то взлетело на воздух (наверное это тетя Сима с Привоза опять переела горохового супу с копченостями). Зато у них "контрнаступ" (наверное на "Завтрак грузинского президента").

Про численность войск и резервы даже упоминать не буду - у ВСУ осталось не более 60 тысяч плохо обученных мобилизованных, к тому же не изъявляющих особенного желания умирать во славу "непойми чего". А что будет с этой "армией" когда 300-тысячный контингент армии РФ действительно пойдет в наступление, думаю понятно и без разжевывания.

А если учесть ту маленькую особенность, что русские саперы способны за 5 минут заминировать площадь в несколько десятков и даже сотен гектар( это делается при помощи артиллерии и авиации), то все байки в сети про успешный украинский контрнаступ так и остаются не более, чем байками.

И это не мои фантазии, а слова отставных американских и израильских военных.

Но зачем тогда распространять эти байки ? На самом деле все очень просто. После череды "ярких" выступлений образцов оружия блока НАТО, представителям "самого мирного оборонного блока в мире" нужна небольшая, но яркая победа. Чтобы не потерять контракты на поставку военной техники - а это речь о миллиардах и даже триллионах долларов. К слову торговля оружием приносит США 40% их ВВП. Теперь понимаете, почему им так нужны успехи с применением западного оружия и почему они никогда не согласятся на мир и будут сражаться до последнего украинца (в прямом смысле).

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