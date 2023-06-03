Это обновление вступило в силу с 03.06.2023г.

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Буквально сегодня в Батлнет прилетело одно очень незаметное обновление. Оно отключило функцию подарков в РФ и Беларусь с зарубежных аккаунтов. То есть, вы теперь не сможете ни купить новые игры, ни продлить подписку на уже имеющиеся. Карты оплаты пока еще работают. Но надолго ли ?

А если учесть тот факт, что с наших стран янки никогда не снимут санкции, то можно смело прощаться с официальными серверами Близзард. Да, я говорю про ВоВ, Хартстоун и Дьябло 4. Обходные пути в виде второго аккаунта в "нужной" стране ? Нафиг. Когда близзард были в ру-сегменте, то они платили НДФЛ (собственно потому цены и были такими небольшими - чтобы налоговые поступления были минимальными в наш бюджет). Так что выбирайте - поддерживать их экономику (а теперь они получают куда больше прибыли, т.к. они уходят от уплаты налогов в США) или вливать в нашу.

Я конечно не сторонник пиратского ПО, но когда сами разработчики ставят тебя перед фактом - а почему бы таки и нет ?

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Ну что ребята - отжарим эту курицу на наших серверах ?!