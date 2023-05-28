Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"

Сегодня мы с вами разберем, почему некоторые виды западного оружия сравнивают с хламом причем сами генералы НАТО, а также почему американцы воруют русские военные технологии.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  Присаживайтесь, сегодня мы будем разбирать болгаркой одно западное чудо техники, чтобы понять как оно работает и почему его до сих пор эксплуатируют.

  Когда я услышал утку про то, что ЗРК "Пэтриот" сбил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вызвала у меня приступ гомерического хохота. В свое время в 1991г я  достаточно тщательно следил за информацией об операции "Буря в стакане пустыне". И какова эффективность этого комплекса мне достаточно хорошо известно.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

В войсках за характерный вид контейнерной пусковой установки комплекс неформально называют «мусоровоз с гидроприводом» (dumpster on hydraulics). Хотя на мой взгляд это куда более говорящая характеристика обо всем комплексе, который разрабатывали 13 лет (1963-76гг) и приняли на вооружение в 1982г, после 6 лет испытаний. Итак, что же было принято на вооружение США и блока НАТО, небольшая сводка боевого применения :

Персидский залив (1991)  25 неудачных перехватов из 38 - шикарно, не правда ли ? Это всего-лишь 66% неудач! А что самое интересное, даже при попадании по "Скад"-у 7-ю противоракетами он не уничтожался, а только немного отклонялся от цели, но все равно наносил свой чудовищный урон.

реклама

"Но ведь сейчас у комплекса самая современная модификация!" - пропищат возмущенные фальцеты из зала.

Ну-да, ну-да, мы видели как 5 из 6 комплексов превратились в груду металлолома, а 6-й отправили на переплавку в результате отражения атаки "Кинжалов"...

Чтобы лучше понять причины таких "рекордов" давайте взглянем на характеристики.

реклама

    Ой, а где же одна из самых главных - "вероятность поражения", как вы можете видеть, такой "незначительной" характеристики нет в свободном доступе. Но люди, имевшие непосредственный контакт с Пэтриотом говорят, что от банки с огурцами толку куда как больше то здесь наверное явно что-то не так.

 Так вот, если верить печатным изданиям 1987-91гг (например "Зарубежное обозрение", "Моделист-Конструктор"), то тогда вероятность поражения у ЗРК Пэтриот указывалась на уровне 0.6-0.8, но если учитывать все вышеприведенные факты, то реальная вероятность поражения составляет 0.2-0.42. И это выводы офицеров армии США, непосредственно работавших с данным ЗРК... К слову у "Гаргульи" (С-300) и "Триумф"-а (С-400) вероятность поражения составляет 0.85-0.95. И именно это и является основной причиной, почему США со всего мира тащат к себе в логово ЗРК советско-российского производства - у них, при всех их финансах и институтах просто нет тех технологий, что применяются в нашей военной технике. А после недавней боевой демонстрации истинных возможностей Patriot, Raytheon придется в срочном режиме разрабатывать новый комплекс ЗРК по той простой причине, что этот кусок мусора просто никто не купит. Уже никогда. А в качестве бонуса Raytheon может получить судебный иск от Пентагона и даже от самих США.

  К чему могут привести последствия 15 мая 2023г - это нужно спросить у военнослужаших армии США, несущих службу в Тихоокеанском регионе, но лучше задавать этот вопрос представителям Китая и КНДР. Товарищ Ким Чен Ын может многое рассказать о последствиях удара 15.05.2023г. Хотя этот человек не будет много говорить - он возьмет и сделает.

реклама

  Вы все еще не согласны с тем, что система "Пэтриот" - это "мусоровоз с гидроприводом" ? Если несогласны - пишите в комментариях, мы с удовольствием выслушаем вашу точку зрения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

пэтриот mim-104 patriot &quot;горгулья&quot; &quot;триумф&quot;
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
121
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 121

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
51
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
17
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
14
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
16
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
8
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
41
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
21
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
6
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
16
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
42
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
144
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
14
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
23
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
22
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
5
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
+

Сейчас обсуждают

star5
01:09
Вот его торкнула! Несколько дней наверное отходить будет. Весело у них там на банковой живётся.
Михаил Подоляк выдвинул России условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры
babuka
01:09
Тесты лешего - мусор..кажется что в голове лешего - каша, манная с комочками
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Константин Голубков
01:08
Да здравствует Чернобыль 2!!!Да настанет время,когда лондонский Тауэр будет светиться в темноте урановым цветом!
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
Boris Kopyltsov
01:05
Вопрос объём памяти имеет значение. RX 470 8gb всё ещё в строю, а её сверстники из зелёного лагеря уже попадают в пункты переработки втор-сырья.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
ffe
00:53
вот это осадил! а иди-ка ты нахер, митя, со своими унылыми вопросами и этого, вон, спеца по психушкам с собой прихвати
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
Лев корл
00:52
Американцы думают, что их небоскребы простоят 100 тысяч лет и полностью уйдут под землю... Видимо, продавили идею как повод попилить бюджет города))
Некоторые мегаполисы опускаются под весом застройки - Нью-Йорк до 2 миллиметров в год
Владимир Дранников
00:51
Я всё ещё торчу на ROG Z490
MSI готовит серию материнских плат Z790 MAX с поддержкой Wi-Fi 7 и 5 GbE LAN
Надежда Непша
00:51
Диву даёшься от таких заявлений. Россия ещё жалеет этих помешанных на своей сказке даже сейчас, когда идёт война. Сказка то кончилась. Была у них жизнь как сказка, когда страна СССР вкладывалась в Укр...
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Вася Лысый
00:43
Самолеты советские, ракеты советские, атомные реакторы советские, пути ж/д хер знает куда строите, единственное что у вас свое это железо)))), новые трассы которые ремонтируете каждый год, хорошо корр...
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Денис Гагаев
00:39
Аффтар, убей сибя ап стену! Серьёзно, если пишешь для широкой публики - потрудись вычистить текст.
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем