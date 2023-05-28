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Присаживайтесь, сегодня мы будем разбирать болгаркой одно западное чудо техники, чтобы понять как оно работает и почему его до сих пор эксплуатируют.

Когда я услышал утку про то, что ЗРК "Пэтриот" сбил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вызвала у меня приступ гомерического хохота. В свое время в 1991г я достаточно тщательно следил за информацией об операции "Буря в стакане пустыне". И какова эффективность этого комплекса мне достаточно хорошо известно.

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В войсках за характерный вид контейнерной пусковой установки комплекс неформально называют «мусоровоз с гидроприводом» (dumpster on hydraulics). Хотя на мой взгляд это куда более говорящая характеристика обо всем комплексе, который разрабатывали 13 лет (1963-76гг) и приняли на вооружение в 1982г, после 6 лет испытаний. Итак, что же было принято на вооружение США и блока НАТО, небольшая сводка боевого применения :

Персидский залив (1991) 25 неудачных перехватов из 38 - шикарно, не правда ли ? Это всего-лишь 66% неудач! А что самое интересное, даже при попадании по "Скад"-у 7-ю противоракетами он не уничтожался, а только немного отклонялся от цели, но все равно наносил свой чудовищный урон.

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"Но ведь сейчас у комплекса самая современная модификация!" - пропищат возмущенные фальцеты из зала.

Ну-да, ну-да, мы видели как 5 из 6 комплексов превратились в груду металлолома, а 6-й отправили на переплавку в результате отражения атаки "Кинжалов"...

Чтобы лучше понять причины таких "рекордов" давайте взглянем на характеристики.

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Ой, а где же одна из самых главных - "вероятность поражения", как вы можете видеть, такой "незначительной" характеристики нет в свободном доступе. Но люди, имевшие непосредственный контакт с Пэтриотом говорят, что от банки с огурцами толку куда как больше то здесь наверное явно что-то не так.

Так вот, если верить печатным изданиям 1987-91гг (например "Зарубежное обозрение", "Моделист-Конструктор"), то тогда вероятность поражения у ЗРК Пэтриот указывалась на уровне 0.6-0.8, но если учитывать все вышеприведенные факты, то реальная вероятность поражения составляет 0.2-0.42. И это выводы офицеров армии США, непосредственно работавших с данным ЗРК... К слову у "Гаргульи" (С-300) и "Триумф"-а (С-400) вероятность поражения составляет 0.85-0.95. И именно это и является основной причиной, почему США со всего мира тащат к себе в логово ЗРК советско-российского производства - у них, при всех их финансах и институтах просто нет тех технологий, что применяются в нашей военной технике. А после недавней боевой демонстрации истинных возможностей Patriot, Raytheon придется в срочном режиме разрабатывать новый комплекс ЗРК по той простой причине, что этот кусок мусора просто никто не купит. Уже никогда. А в качестве бонуса Raytheon может получить судебный иск от Пентагона и даже от самих США.

К чему могут привести последствия 15 мая 2023г - это нужно спросить у военнослужаших армии США, несущих службу в Тихоокеанском регионе, но лучше задавать этот вопрос представителям Китая и КНДР. Товарищ Ким Чен Ын может многое рассказать о последствиях удара 15.05.2023г. Хотя этот человек не будет много говорить - он возьмет и сделает.

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Вы все еще не согласны с тем, что система "Пэтриот" - это "мусоровоз с гидроприводом" ? Если несогласны - пишите в комментариях, мы с удовольствием выслушаем вашу точку зрения.