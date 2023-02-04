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9 Признаков банановой республики, которым соответствуют США

Давайте попробуем с вами разобраться в этом весьма щекотливом вопросе. Вам это понравится.
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    Давайте сначала определимся с понятием "банановая республика" - это беззаконное общество, в котором правят обезьяны. И современным США это определение подходит на все +100500%.

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Признак №1 : Языковые манипуляции и культ левых взглядов (подмена понятий) 

   Попробуйте негра назвать негром или черным, при этом сами не являясь представителем черной расы. Или назвать женщину женщиной (в некоторых штатах слова "женщина" и "девочка" запрещены, вместо них - "вагиноамериканец" или "вульвоамериканец"). Нет это не автор пересмотрел сатириков - сейчас именно такое положение дел в "самой демократичной стране мира". Вы как минимум получите повестку в суд.

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  И таки да - не "коррупция", а "лоббирование интересов". Хотя от подмены слов( в данном примере) истинное значение не меняется.

Признак №2 : Разное применение законов и политические гонения

 Если ты представитель Демократической партии, то часть или большинство законов на тебя не действуют - вспоминаем дела против Х.Клинтон (хранение секретной переписки на частном сервере) и дела семьи Байден (участие в коррупционных схемах, изъятие секретных документов). И как они начинают действовать, если ты - представитель Республиканской партии (да, я про дела против Д.Трампа). Про то, что в Конгрессе США Конституцию США используют вместо подтирки - об этом наверное не знает только ленивый.

Признак №3 : Принуждение к согласию и зависимость от правительства

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  Яркие примеры - различные марионеточные сообщества - от BLM, SJW, LGBT до марионеточных "правительств" в ряде государств.

Признак №4 : Попытки государственного переворота / мятеж

   За всю историю  США, как государства, такие попытки были неоднократны. Особо яркие - это покушения/убийства президентов. Убиты были : Авраам Линкольн(1865), Джеймс А. Гарфилд (1881), Уильям Маккинли (1901), Джон Ф. Кеннеди (1961). Мятежи с поджиганием / порчей имущества в США давно стали обыденностью. В 2020 произошла попытка "штурма " Капитолия - как ответ на подтасовки при голосовании на президентских выборах.

Признак №5 : Экономическая зависимость от экспорта ограниченных природных ресурсов

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  США крайне зависимы от поставок редкоземельных металлов, необходимых как для производства микрочипов, так и для металлургии, например для легирования брони и производства подкалиберных снарядов. А основным мировым поставщиком редкоземельных металлов является...Китай, которому США объявили войну. 90% титана, необходимого как для авиации, так и ВПК тоже ввозится в страну извне. И основной поставщик - ВСМПО "Ависма". Искусственный сапфир, так необходимый для производства светодиодов, микрочипов и экранов компактной техники тоже ввозится извне - из варварской и немытой России, компанией "Монокристалл"(60% рынка искусственного сапфира), являющейся поставщиком мелкой и никчемной компашки Apple уже более 10 лет. Высокообогащенный уран, так необходимый для модульных АЭС,  в необходимых количествах поставить может только нерукопожатный на западе "Росатом".

   Хотите делать солнечные панели и ветряки ? Тогда вам опять на поклон к китайцам. И помните - "зеленая энергетика" рулит!

Признак №6 : Инфраструктура, принадлежащая / поддерживаемая иностранными интересами

   К таковым относятся - атомная энергетика и мобильная связь 5G. На текущий момент обеспечить все американские АЭС ядерным топливом в полном объеме может только российский Росатом. Мощностей американских компаний на текущий момент хватит лишь чтобы закрыть 8-10% от текущей потребности. Мобильная связь стандарта 5G на текущий момент в США отсутствует. Та, что была - принадлежит китайцам (Huawei), на которых сша наложили санкции. Помимо этого некоторые сталелитейные и алюминиевые заводы в США принадлежат...России, со всеми отсюда вытекающими (а вы думали, что эта песня с изъятием активов - она на пустом месте появилась ?)

Признак №7 : Общая экономическая зависимость от иностранных инвестиций или хозяйствующих субъектов

    Если США перестанут получать иностранные инвестиции, то доллар очень быстро превратится в бумажку для подтирки, а страну будет ждать дефолт, рядом с которым Великая Депрессия покажется корректировкой биржевого курса. Но этого осталось ждать совсем недолго - нефтедоллар был обеспечен контрактами с Саудовской Аравией, которая в прошедшем году отказалась продавать нефть исключительно за доллары. А именно это и сделало экономику США такой привлекательной. Но теперь все это в прошлом. И американские гособлигации уже воспринимаются как сверхтоксичный актив, от которого избавляются не только саудиты, но и китайцы.

Признак №8 : Значительное расслоение социальных классов

  Это очень заметно, если пройтись по их крупным городам. Вот ты в блестящем районе для "илиты", а через секунду ты уже в гетто, где жизнь не стоит и гроша и куда копы никогда не заедут(мне давно кажется, что фильмы Робокоп 1-3, это своеобразное пророчество про США ближайшего будущего). И на протяжении последних 10 лет расслоение усиливается все больше и больше. Последний раз минимальную оплату труда пересматривали в 1981г. Вот только с того времени инфляция доллара выросла многократно.

Признак №9 : Отсутствие среднего класса

  Над этим в США работают уже второй год. Как говорится - будем посмотреть.

П.С. Все вышеозначенное можно применить и к "украине".





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