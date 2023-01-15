Присаживайтесь, ибо сегодня у нас история со счастливым концом. Ну как со счастливым - справедливость в рамках закона конечно восторжествует, а вот кое-чьи алчные планы обогащения за счет обмана и мошенничества пойдут прахом...

Большинство из вас знакомо с таким персонажем нашего сайта, как Маленький Хвастливый Майнер - любителем прихвастнуть, что он - великий майнер, купающийся в деньгах, а также имеющий вся и всех. Вот только где-то с апреля-мая 2022г его риторика начала меняться - он вдруг стал очень охочим к перемене места жительства. Сначала думал перебраться в Китай или США посредством женитьбы, но видимо что-то не срослось и теперь он пребывает за границами России, на территории контролируемой ВСУ.

На самом деле все объясняется очень просто - еще в апреле на его след напали работники энергосбытовой компании и стали собирать доказательства, что Маленький Хвастливый Майнер занимается майнингом криптовалют. В результате проведенных экспериментов с электронагревательным оборудованием (электрокотлами, нагреватели для бассейнов), а также по шуму, издаваемому системой охлаждения, энергосбытовой компанией было принято решение о переводе очень предприимчивого Маленького Хвастливого Майнера со льготного тарифа на коммерческий. И в результате данного действия Маленький Хвастливый Майнер в одночасье стал должен энергосбытовой компании совсем небольшую сумму - какие-то жалкие 30млн. рублей.

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Маленький и предприимчивый Хвастливый Майнер прошел 4 суда, но во всех ему отказывали в пересмотре решения - судьи вставали на сторону энергосбытовой компании. И Маленький Хвастливый Майнер решил бежать, чтобы не платить "маленький должок". Правда бежать ему пришлось одному, бросив все свое оборудование и почти без денег - так как все его накопления оказались изъяты криптобиржей, через которую он получал свой "доход". Где сейчас Маленький Хвастливый Майнер - никто не знает, но некоторые очевидцы говорят, что видели его в горячих точках, куда он отправился, чтобы не угодить в руки ФССП.

Вот такая вот короткая и поучительная история о маленьком и предприимчивом Хвастливом Майнере. Вы ведь не думали, что майнинг создан был для вашего личного обогащения ? Все сливки снимали владельцы пирамиды, а майнеры - это расходный материал, которым еще займется наша машина в лице энергосбытовой кампании и судебной системы.

Всем маленьким майнерам - приготовиться.