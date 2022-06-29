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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Diablo Immortal может не выйти в Китае
Причина - публикация провокационных постов на странице игры в Weibo
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   Как вам должно быть уже известно, 22 июня 2022г Дьябло Иммортал должна была выйти официально на Гонконге и материковом Китае, но... релиз величайшей донатной "игры" столетия не состоялся. Согласно слухам, корпоративный аккаунт NetEase в соцсети Weibo оказался забанен из-за публикации провокационного поста

 Пост был опубликован с территории США. На данный момент Netease  проводит расследование. За публикацию подобного содержания компании может грозить санкция в виде запрета на получение лицензии для выпуска игр на китайском рынке сроком на 3 года.


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  Теперь компании Blizzard скорее всего придется искать нового издателя своих игр на китайском рынке.

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#blizzard #diablo immortal #netease #weibo #си цзиньпин
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