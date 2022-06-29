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Как вам должно быть уже известно, 22 июня 2022г Дьябло Иммортал должна была выйти официально на Гонконге и материковом Китае, но... релиз величайшей донатной "игры" столетия не состоялся. Согласно слухам, корпоративный аккаунт NetEase в соцсети Weibo оказался забанен из-за публикации провокационного поста
Пост был опубликован с территории США. На данный момент Netease проводит расследование. За публикацию подобного содержания компании может грозить санкция в виде запрета на получение лицензии для выпуска игр на китайском рынке сроком на 3 года.
Теперь компании Blizzard скорее всего придется искать нового издателя своих игр на китайском рынке.