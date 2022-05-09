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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Правительство бриттов опубликовало новый список мер, с формулировкой " накажем Путина!"
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    8 мая правительство Британии приняло новый пакет санкций против России на общую сумму 1.7млрд фантиков (т.е. фунтов стерлингов), с формулировкой "наказать Путина!". В пакет ограничительных мер попали платина и палладий - на них увеличена ввозная пошлина до 35%. И это при том, что подобная мера приведет к значительному удорожанию конечной продукции, в которой используются данные металлы - фильтры (в т.ч. и автомобильные), различная точная аппаратура, микропроцессоры. А с учетом подорожания электроэнергии на британских островах на 54% за текущие 2 месяца, конечное подорожание продукции может составить х2-х4, что приведет к ее дефициту и резкому снижению спроса, но при этом приведет к повышению спроса на услуги сервис-центров.

  Так же под ограничительные меры попали экспорт пластика, химикатов, резины и оборудования, на общую сумму в 250 млн. фантиков.

  Похоже британский кабмин делает все возможное и невозможное, чтобы объявленный ими технический дефолт стал официальным, а благодарное населения британских островов вспомнило, с какой стороны нужно браться за вилы с факелами.

Ну а мы с вами заготавливаем шашлыки и пиво - впереди нас будет ждать самое интересное.

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#процессоры #arm #санкции #санкции против россии #британские политики #палладий
12
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Нешешбек
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[Zero]
10:37
Автор, признавайся, накатил уже с утра сегодня стопарь за Путина? )
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Нико Вернеев
10:31
Ну назло путину ногу отпилить себе не пробовали ещё?
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Серегарус
10:31
тебе видней, ты за доллар готов подставить
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Серегарус
10:30
надо вообще перестать металлы платиновой группы
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
sidoshii
10:29
1.7млрд фантиков (т.е. фунтов стерлингов), аФтор дибил )))) c утра уже нажрался ? за 100 фунтов ты очко бы подставил свое ))) фантики ...
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Нешешбек
10:26
вот и ладненько
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
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