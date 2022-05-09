Правительство бриттов опубликовало новый список мер, с формулировкой " накажем Путина!"

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8 мая правительство Британии приняло новый пакет санкций против России на общую сумму 1.7млрд фантиков (т.е. фунтов стерлингов), с формулировкой "наказать Путина!". В пакет ограничительных мер попали платина и палладий - на них увеличена ввозная пошлина до 35%. И это при том, что подобная мера приведет к значительному удорожанию конечной продукции, в которой используются данные металлы - фильтры (в т.ч. и автомобильные), различная точная аппаратура, микропроцессоры. А с учетом подорожания электроэнергии на британских островах на 54% за текущие 2 месяца, конечное подорожание продукции может составить х2-х4, что приведет к ее дефициту и резкому снижению спроса, но при этом приведет к повышению спроса на услуги сервис-центров.

Так же под ограничительные меры попали экспорт пластика, химикатов, резины и оборудования, на общую сумму в 250 млн. фантиков.

Похоже британский кабмин делает все возможное и невозможное, чтобы объявленный ими технический дефолт стал официальным, а благодарное населения британских островов вспомнило, с какой стороны нужно браться за вилы с факелами.

Ну а мы с вами заготавливаем шашлыки и пиво - впереди нас будет ждать самое интересное.

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