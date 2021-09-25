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Немного "черного юмора"

А теперь к фактам

Вместо итогов

Немного "черного юмора"

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Как вам наверное уже известно, 23 сентября вышла никому, кроме разработчиков, желающих напоследок нарубить побольше денег, нафиг ненужная Diablo ll : Resurrected.

На момент выхода игра оказалась недоступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch и PC, потому что сервера легли. В очередной раз.

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Вы не поверите, но на самом деле Diablo 2: Resurrected — это кривая баганутая подделка оригинальной Diablo 2, херово адаптированная под современные игровые платформы. Если у вас есть 300к рублей на новую видеокарту, то игра может быть заработает на "новом 3D-движке" с динамическим освещением (ибо у близзард все "новое" - это хорошо забытое старое), а частота кадров в стартовом меню составит 60 FPS. Игрокам также разрешат (если они хорошо попросят и заплатят за DLC) переключаться между оригинальной графикой и новой по нажатию одной кнопки.

Пока что данная "игра" получила 82 балла на Metacritic на основе 4 обзоров, благодаря новой системе расчета рейтинга, автоматически отсеивающей все отзывы менее чем с 80 баллами. В ожидании рецензии вы можете ознакомиться с нашими впечатлениями о бете в специальном материале, который оплачен компанией Blyazzzard.

А теперь к фактам

Как и ожидалось, в игре куча проблем и в первую очередь сетевых (Дьябло 3 передаёт пламенный прЮвет).

Из игры был навсегда удален мультиплеер по TCP/IP (не верь разработчикам близзард, обещания дающим) - "мы заботимся о вашей безопасности!" Кто-нибудь знает теперь , КАК поиграть в эту подделку с друзьями на работе (в отделе), где нет внешнего интернета, а только локалка ?!

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А с учетом системных требований под "новую шкурку" (3D-модели и текстуры высокого разрешения) - пиратка с модами или моды для Titan Quest /Sacred 2 будут куда как более дешевым и лучшим выбором. За прошедшие 20 лет альтернатив появилось не просто МНОГО, а ОЧЕНЬ МНОГО. Для ньюфагов игровой процесс Д2 будет невероятно скучным, а олдам (настоящим олдам) глубоко безразлична новая графика, главное - чтобы игра шла даже на печатной машинке.

К тому же наемники Бобби Котика забыли об одном "но" - Кондоры (Blizzard North) делали игру такой, чтобы в нее было интересно играть в первую очередь им самим, их родителям и их бабушкам-дедушкам. Да, Оригинал создавался для аудитории 20+ сознательно. А его переделали под 6+ да еще и попытались рясу (паранджу) надеть..

"Переигрывая в Diablo 2, я понял как много вещей в Diablo 3, некоторые из которых я критиковал в 2012 году, должны были решить глупые моменты предшественницы. Многое из того, что я считал «хардкорным», оказалось просто старым. Нравилось оно лишь потому, что мы не знали как бывает лучше" - PC Gamer

реклама "Так что мне очень жаль, Диабло 3. В течение многих лет я не оказывал тебе того уважения, которого ты заслуживаешь. Ты все еще не моя любимая ARPG, но я бы определенно предпочел тебя твоему предшественнику. Или я могу просто вернуться на Путь Изгнания. Да, я думаю, что сделаю это." - PC Gamer

Как видим, далеко не все представители игрожура довольны релизом "ремастера".





Вместо итогов

Именно так автор видит "ремастер" на релизе. Скорее всего данный проект повторит путь WarCraft lll Refounded, причем весьма скоро. Вы имеете полное право не соглашаться с мнением автора, но делайте это культурно.



