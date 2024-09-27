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Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны

Сегодня вас ждет вторая часть статьи с тестированием Зиона на сокете 2011-3 в бенчмарках и самых новых играх.
[ ] для раздела Блоги
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    Некоторое время назад у нас выходила заметка про дешевую сборку на Зеоне нажать. Но начиная с апреля мне пришлось взять небольшой отпуск из-за аврала на работе. И вот буквально на прошлой неделе мы с вами имели "удовольствие" наблюдать пару шедевров:

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Интересный "суповой набор", не так ли ? Правда у меня он вызвал вот такую вот ассоциацию :

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   "Критикуешь - предлагай!" Ну что же, давайте вместе с вами разберем сии шедевры и одновременно сравним их с результатами тестирования Лучшего Игрового ПК Всех Времен и Народов. Но для начала пройдемся по тестовому набору.

  Запускайте песню для атмосферы и переходим к разбору полетов и тестам.

Тестовые приложения

- Unigine Heaven : 1080р/Высокие, Тесселяция - Экстрем

- Unigine Superposition : 1080р / Средние, Высокие

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- Cyberpunk 2077 v2.12 (GOG) : 1080р/Высокие с DLSS и без

- Warhammer 40k Space Marine ll (torrent edition) : 1080р / Высокие

- God of War Ragnarek (torrent edition) : 1080р / Высокие с DLSS и без

В тестировании использовались:

- Palit GTX1660 Super и Asus RTX3060

- Corsair Vengeance 2x8Gb 2400МГц cl15 и Atermiter 2x16Gb 3200MHz cl16

Результаты тестирования

Тесты с 16Гб ОЗУ

Как вы можете видеть, при одинаковом объеме ОЗУ прирост производительности системы от замены GTX1660 на RTX3060 составляет 30% при Высоких настройках и 40% при Средних - конечно это не +50-70%( как было при переходе с 980ti на 1080ti), но все же прирост весьма ощутимый.

  А теперь сравните эти результаты с результатом из "Пацанского апгрейда"

  Почти 3-х кратная разница - и это из-за использования дешевой видеокарты и дорогого кулера для ЦП (в нашей сборке используется дешевый SE-224-XT и да - его нашей системе хватает за глаза).

 С 6Гб видеокартой в "Спаси Марину-2" можно поставить только максимум Высокие, а сама игра рекомендует Средние настройки. 4Гб 1050ти на текущий момент - что-то вроде аналога GT1030, если не GT1010. На скрине - последняя локация, где игра стабильно работает с 16Гб ОЗУ на борту. После посадки экипажа и вылета, вылетела и моя система, хе-хе.

Тесты с 32Гб ОЗУ

 +35% прироста - относительно GTX1660 Super. А вот на увеличение ОЗУ бенчмарки почти не реагируют.

  В "Спаси Марину-2" от смены GTX1660 на RTX3060 мы наблюдаем прирост в производительности в +30%. Неплохо, не так ли ?

1080р/Высокие без DLSS. С DLSS на этой локации будет за 100фпс.

1080р/Средние

 Просто сравните два этих кадра в начальной локации - мой с настройками 1080р/Высокие и из заметки про 3060 для God of War Ragnarek  - 1080р/Средние. Обратите внимание на разницу по фпс - вам отнюдь не показалось - старина Зеон переехал Райзен 5600 как танк мотороллер.

 Многие задаются вопросом - почему интелбои и зионоводы посмеиваются над адептами Лизы Су. Так вот, одна из причин прямо перед вами.

Итоги

   Старина Зион на архитектуре Броадвелл - это все еще отличное ядро для сборки игровой системы задешево. А в умелых руках он вполне может обойти по производительности многие системы на АМ4/ сокет 1200-1700.

  Забудьте про 16Гб ОЗУ для игрового ПК - 32Гб отныне это минимальный набор, если вы хотите играть в новинки.

  Перед вами - результат тестов ГеймГПУ(которые в народе называют ГХейГПУ). Если верить этим горе-тестерам, то 3060-12 в паре с 7800х3Д в 1080р/Ультра выдает только 36фпс. И почему люди не верят им ? А также некоторым авторам. Загадко...

Если вы знаете причину, по которой люди больше не верят некоторым тестерам и авторам - напишите ее в комментариях. Пруфы в виде скринов приветствуются.


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Теги

xeon am4 god of war ragnarok space marine 2 xeon 2650v4 китайский игровой пк тесты xeon-а в играх
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