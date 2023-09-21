На устранение замечаний компании понадобилось меньше 5 дней.

Недавно наш ресурс со ссылкой на такой источник как РБК

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скрин с сайта РБК

сообщал о приостановке лицензии продукции производителя антивирусов Dr.Web. На самом же деле была приостановлена лицензия на продажу корпоративной версии продукта - Dr.Web Enterprise Security Suite. Версий для домашнего использования и малого бизнеса - Dr.Web Security Space данное решение не коснулось.

Стоит отметить, что действие документа начинается не с момента его издания, а с момента вручения уведомления адресату(ответчику). То есть по факту действие лицензии было приостановлено 15 сентября, а не 8 сентября (как ссылается РБК). Но как известно, приостановка лицензии на продажу не отменяет получение абонентами технического обслуживания и обновления продукта.

На устранение замечаний ФСТЭК, специалистам компании Dr.Web потребовалось менее 4-х дней. И теперь действие лицензии на корпоративную версию антивируса возобновлено.

Корпоративные секреты снова находятся в надежных и цепких руках.





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