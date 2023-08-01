Давайте копнем чуть-чуть глубже в прошлое и посмотрим, почему Григоровичу ничего не светит на поприще DMCA судебных исков.

Присаживайтесь, мои кисленькие. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему у GSC нет ни единого шанса выиграть судебный иск, основанный на утечке материалов по Сталкер 2. И да, обложка материала имеет прямое отношение к этому вопросу.

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Как вы уже наверное знаете, несколько дней назад стало известно , что некто Григорович (кстати, а кто это такой ?), подал претензии к крупным русскоязычным ресурсам, на которых обсуждались материалы по утечке Сталкер 2 (ну обсуждали и обсуждали - никому же от этого плохо не стало ). Но претензию он выдвинул не сам, а через посредника Anti-Piracy Protection. Причем требования были явно противоречащие друг другу. Как к этому отнеслось сообщество например ДНС-Клуба вы можете ознакомится ниже

Примерно подобную же реакцию - "Пошел нафиг!", Григорович с представителями услышали в свой адрес от провайдера VGTimes, когда попробовал выкатить ему DMCA-страйк.





Но учитывая. что определенная аудитория не понимает ни юмор, ни почему ее игнорируют, тоже решила отметится в комментариях :

Как видим, мои пирожочки, у тех, кого лучше не вспоминать, неслабо так припекло в области пониже спины. А с логикой у них вообще полный швах. То есть если хозяин выкинул вещи на улицу, а кто-то их подобрал и поделился - то это "воровство". Хотя глядя на то, что творится в "цивилизованном мире" - меня уже ничего не удивляет.

Но прежде чем подавать на кого-то в суд, нужно быть 100% уверенным, что у тебя примут твою претензию. А если вспомнить высказывания верхушки GSC и их позицию, а также деяния (пожертвования кое-кому и кое на что), то и могут не только отказать, но также и применить к ним несколько статей УК РФ.

"Но таки причем тут обложка?" - спросят особо нетерпеливые из зала.

А обложка мода к Warcraft ll имеет прямое отношение к GSC - это их первая работа. Вот только она не является самостоятельной разработкой, а полностью основана на наработках компании Blizzard. И в конце 90-х/ начале 00-х диски с этим модом неплохо так продавались, причем это видели представители Близзард (когда входили на рынок СНГ). И такое наглое использование их интеллектуальной собственности какой-то мелкой украинской студией в то время просто вогнало их в ступор. А ведь Григорович ни цента не заплатил с прибыли, полученной от продажи данной пиратской продукции в качестве ройялти. И в России это прекрасно помнят все крупные ресурсы и издатели.

И таки да - не стоит забывать, что Григорович должен кровь из носу выпустить Свалкер 2 до конца 2023г - игру уже переносили не один раз и Широкий Фил просто не поймет юмора, если релиз будет перенесен еще раз. Скорее всего он просто пришлет в один чешский офис команду специалистов с оплатой 700$+/час.

Также не стоит забывать, что судебная тяжба - это очень затратное дело. И тем более если предстоит тягаться с несколькими ресурсами.



