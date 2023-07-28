По-ходу дела у Григоровича идут из рук вон плохо, раз он решил выкатить первую "телегу" DNS.

Уже по тому, что откалывает такой широкоизвестный в очень узких кругах человек, как некто Григорович, уже можно делать выводы, как идут дела у ВСУ. А данный лилипут мыслительной деятельности в последнее время развернул атаку на русскоязычные интернет ресурсы, угрожая им судебными исками, за публикацию материалов по утечкам Ждалкер 2. И одно из таких писем счастья получил очень мелкий и нафиг никому ненужный ресурс, как DNS-Club :

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В первой части письма обычные ритуальные фразы, но вот во второй части... Сразу чувствуется, что авторы периодически но покуривают :

Отправитель требует, чтобы портал в обязательном порядке сохранил все доказательства того, что ущемляющие авторские права материалы по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl действительно были опубликованы, чтобы они потом могли оперировать этими данными в суде.

Вы тоже почувствовали этот непередаваемый аромат - смесь анаши, толуола и ацетона ? Нет, Григорович что, правда надеется вернутся на рынок РФ после всех заявлений и финансирования ВСУ ? Ну пусть попробует, как говорится - будем ждать с нетерпением.

Скорее всего подобные письма счастья сейчас получили все ресурсы, опубликовавшие материалы по утечке - а это почти все крупнейшие порталы рунета. Но также подобную акцию можно рассматривать и как попытку давления на свободу слова. А уж мы то с вами прекрасно знаем КАК GSC держит свои обещания - у многих из вас пример первого сталкача еще не остыл перед глазами.

Как подсказывает автору его чуйка - самое вкусное нас ждет впереди, под Новый Год. Готовьте закуску.