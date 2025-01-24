Цель миссии — обеспечение гарантии безопасности

Посланник президента Трампа на Ближнем Востоке объявил о своих планах отправиться в регион в составе группы внешних наблюдателей, которым поручено следить за безопасностью во время продолжающегося перемирия между ХАМАС и Израилем.



В Рафахе обширные разрушения привели к тому, что район напоминает серый пустынный пейзаж, а многочисленные строения превратились в руины и обломки. Город Газа, некогда один из самых густонаселенных районов мира с населением более полумиллиона человек, сильно пострадал, его инфраструктура в значительной степени разрушена. В южной части Газы начались работы по расчистке завалов, чтобы дать возможность перемещенным семьям вернуться.

В Израиле заявили, что Рафах использовался ХАМАС в качестве оперативной базы, а под домами мирных жителей была проложена разветвленная сеть туннелей. Воздушная операция Израиля, одна из крупнейших в современной войне, находящегося в пределах гражданской инфраструктуры, оставила после себя значительные разрушения.