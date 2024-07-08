Военные учения с Соединенными Штатами планируется провести в Армении с 15 по 24 июля, преимущественно с акцентом на миротворческие задачи.

Министр иностранных дел Армении посетит Вашингтон 9-10 июля во время саммита НАТО, поскольку страна стремится укрепить связи с Западом, говорится в заявлении министерства, распространенном в понедельник.

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"Министр Арарат Мирзоян примет участие в мероприятии с партнерами по НАТО в кулуарах саммита НАТО, а также в других мероприятиях, приуроченных к 75-летию организации. Запланированы также двусторонние встречи", - сообщил представитель министерства в Telegram.

Саммит НАТО начнется в Вашингтоне во вторник.

Армения не является членом НАТО, а входит в альянс Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее являвшийся ближайшим союзником России на Южном Кавказе, Ереван активизировал взаимодействие с западными странами, поскольку его отношения с Москвой ухудшились из-за того, что Армения считает, что Россия неспособна защитить ее от соседнего Азербайджана.

Министерство обороны Армении объявило в субботу, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные военные учения с Соединенными Штатами, в ходе которых основное внимание будет уделено задачам миротворческой миссии.

На прошлой неделе Вашингтон отложил запланированные на этот месяц учения в Грузии, соседке Армении, которая традиционно была близким союзником США, но в последнее время демонстрирует признаки более тесного сближения с Москвой.