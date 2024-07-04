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Filcenberg
В результате израильского удара погиб высокопоставленный командир "Хезболлы"
Мохаммед Насер, командир "Хезболлы" был убит на юге Ливана

В среду в результате израильского удара на юге Ливана был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Мохаммед Насер, что привело к ответному ракетному обстрелу Израиля в ходе продолжающегося конфликта. Израильские военные подтвердили уничтожение Насера, которого они назвали командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля с юго-запада Ливана. По данным двух источников в органах безопасности Ливана, Насер, убитый в районе города Тир, был одним из самых высокопоставленных представителей "Хезболлы", погибших в ходе продолжающегося конфликта.

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Боевые действия, спровоцированные войной в Газе, вызвали опасения по поводу более широкого конфликта между хорошо вооруженными противниками, что побудило США предпринять дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильские войска ежедневно наносят значительные удары по "Хезболле" и готовы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости, хотя предпочтение по-прежнему отдается решению проблемы путем переговоров.

Хезболла начала атаки на израильские цели на границе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, выразив поддержку палестинцам и заявив, что прекратит огонь, когда Израиль остановит свое наступление в Газе. В ответ на убийство Насера "Хезболла" объявила как минимум о двух ответных атаках, выпустив 100 ракет "Катюша" по израильской военной базе и ракеты иранского производства "Фалак" по другой базе в Кирьят-Шмоне, недалеко от израильско-ливанской границы.

#ближний восток #хезболла #ливан
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Bild узнали, что Израиль может начать операцию в Ливане против «Хезболлы» во второй половине июля
Иран пообещал оказать всеобъемлющую поддержку «Хезболле» в случае конфликта с Израилем
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