Военная операция Израиля в Ливане может привести к более широкому конфликту с участием Ирана и "Хезболлы".

Военная операция Израиля в Ливане может увеличить вероятность более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним повстанцев, особенно если существование "Хезболлы" окажется под угрозой, считает американский генерал К. К. Браун. Генерал Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, не стал рассуждать о будущих действиях Израиля, но подтвердил его право на самооборону. Он предупредил, что наступление в Ливане "может увеличить потенциал для более широкого конфликта".

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Генерал Браун подчеркнул более широкие возможности "Хезболлы" по сравнению с ХАМАС, включая большее количество ракет, и предположил, что в этих условиях Иран может быть более склонен поддержать "Хезболлу". Он отметил, что такое развитие событий может привести к расширению конфликта, в результате чего Израилю придется противостоять угрозам как из южных, так и из северных регионов страны.

Комментарии генерала Брауна прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что завершение интенсивных боевых действий в Газе позволит Израилю укрепить оборону на севере страны вдоль ливанской границы. "Хезболла" атаковала Израиль после нападения ХАМАС 7 октября, что привело к продолжающимся боевым действиям. В июне "Хезболла" нанесла значительные ракетные и беспилотные удары по израильским целям после того, как в результате израильского удара погиб один из высокопоставленных командиров "Хезболлы".

Выступление генерала Брауна совпало с визитом министра обороны Израиля Йоава Галланта в Вашингтон для обсуждения следующей фазы конфликта в Газе и эскалации напряженности на ливанской границе.