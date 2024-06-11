В связи с этим игрокам рекомендуется заготовить достаточное количество свободного места на накопителе своей консоли или компьютера перед выходом Black Ops 6

Грядущий релиз Call of Duty: Black Ops 6 потребует более 300 ГБ места на диске в день выхода, согласно данным Xbox Store. Игра, которая выйдет на консолях Xbox Series X/S в конце этого года, станет самой объемной игрой Call of Duty на сегодняшний день на момент запуска, с возможностью дальнейшего расширения за счет последующих обновлений.

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Стало обычным делом, когда игры после выхода занимают более 100 Гб памяти. Это особенно актуально для фанатов Call of Duty, которые столкнулись со значительными требованиями к хранилищу из-за обширной истории обновлений Warzone, в результате чего объем игры превысил 300 ГБ для многих игроков на различных платформах.

Несмотря на эти прецеденты, первоначальный размер Black Ops 6, превышающий 300 ГБ, является примечательным. Учитывая частые обновления и патчи, характерные для игр серии Call of Duty, можно ожидать, что со временем размер игры продолжит расти.

Поэтому в преддверии выхода Black Ops 6 25 октября игрокам рекомендуется позаботиться о достаточном объеме жесткого диска на своей консоли или ПК.