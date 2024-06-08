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Filcenberg
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
Быстро развивающаяся криптоигра "Hamster Kombat" собрала 100 миллионов игроков со всего света

Hamster Kombat, новая игра на платформе Telegram, следующая тренду популярной криптоигры Notcoin, демонстрирует всплеск интереса в преддверии предстоящего запуска токена в The Open Network (TON). Команда, стоящая за игрой, недавно объявила о значительном достижении для своей базы игроков и намекнула на дату запуска предстоящего токена.

В среду команда Hamster Kombat сообщила, что на сегодняшний день в мини-приложение Telegram зашли 100 миллионов игроков, что значительно больше, чем 60 миллионов игроков, о которых сообщалось в предыдущую пятницу.

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Такое количество игроков является значительным для любой игры, особенно для той, в которой в ближайшем будущем ожидается появление криптовалютного токена. В игру, которая основана на простом механизме кликов, легко начать играть.

Привлечь игроков в Hamster Kombat легко, а вот продолжат ли они играть - это уже другой вопрос. Согласно текущим данным, предоставленным Hamster Kombat, количество ежедневных активных пользователей (DAU) составляет примерно 40-45 миллионов, хотя значительная часть из них может быть первыми игроками из-за недавнего притока новых пользователей.

Hamster Kombat также привлекает значительное внимание в социальных сетях, что придает достоверность статистике игроков.

В настоящее время у игры самый большой канал в Telegram, насчитывающий более 27 миллионов подписчиков, что более чем в три раза превышает число подписчиков официального канала анонсов Notcoin. Кроме того, у игры около 17 миллионов подписчиков на YouTube и почти шесть миллионов подписчиков в Twitter.

#криптавалюта #ton #toncoin #notcoin #хомяк #hamster kombat
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