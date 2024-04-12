Разработчики сделали ряд обновлений, которые будут доступны участникам программы Android Beta Program.

Первая бета-версия Android 15 будет выпущена за месяц до Google I/O 2024, а для устройств Pixel уже выпущены.

Android 15 Beta 1 - первый релиз бета-качества в этом цикле и первое обновление, которое будет доступно по сети для участников программы Android Beta Program.

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С точки зрения пользовательского интерфейса, приложения, ориентированные на Android 15, по умолчанию будут отображаться на устройствах с Android 15 по краям. Эти приложения будут отображаться за системными индикаторами и панелями жестов.

Google официально представляет на уровне операционной системы поддержку архивирования и разархивирования приложений - функцию, которая была первоначально запущена в DP2. Эта функция удаляет APK и любые кэшированные файлы, сохраняя пользовательские данные.

Заархивированные приложения снова отображаются в виде приложений через API LauncherApps. Пользователи заметили обработку пользовательского интерфейса, указывающие на, заархивированые приложения. Если пользователь выберет заархивированное приложение, установщик получит запрос на его извлечение из архива.

Новая функция, E2eeContactKeysManager, введена для облегчения сквозного шифрования (E2EE) в системных приложениях путем предоставления API на уровне операционной системы для хранения криптографических открытых ключей.

В Android 15 TalkBack теперь поддерживает дисплеи Брайля, использующие стандарт HID как через USB, так и через защищенный Bluetooth, подобно мышам и клавиатурам.