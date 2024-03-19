Соглашение включает льготные кредиты на €5 млрд для экономических реформ, €1,8 млрд для стимулирования инвестиций частного сектора и €600 млн в виде грантов на управление миграцией.

Лидеры Европейского союза завершили работу над соглашением с Египтом на сумму €7,4 млрд ($8,03 млрд), направленным на поддержку экономики страны, переживающей трудности. Целью этой инициативы является укрепление стабильности в регионе и предотвращение нового миграционного кризиса в Европе.

реклама

Стратегическое партнерство между ЕС и Египтом, рассчитанное на три года, включает в себя €5 млрд в виде льготных кредитов для содействия экономическим реформам, €1,8 млрд для стимулирования инвестиций частного сектора и €600 млн в виде грантов, из которых €200 млн выделяются на управление миграцией.

Это соглашение последовало за недавней критикой со стороны членов Европейского парламента, которые обвинили Брюссель в финансовой поддержке диктаторских режимов, ссылаясь на аналогичную сделку, заключенную с Тунисом в прошлом году.

В воскресенье шесть лидеров ЕС отправились в Каир, и этот визит стал кульминацией многомесячных интенсивных и продуктивных дипломатических усилий между ЕС и Египтом, как заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии и руководитель делегации, подчеркнула стратегическую важность расположения Египта в нестабильном регионе и его решающую роль в поддержании региональной стабильности.

Фон дер Ляйен также воспользовалась возможностью, чтобы повторить свой призыв к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех пленников и оказанию срочной гуманитарной помощи палестинцам. Она выразила глубокую озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Газе и развивающимся тяжелым гуманитарным кризисом, включая угрозу голода. Она подчеркнула настоятельную необходимость заключения соглашения о прекращении огня, которое способствовало бы освобождению пленников и позволило бы доставить в Газу больше гуманитарной помощи.