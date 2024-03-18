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Filcenberg
Путин набирает 87,31% голосов по итогам обработки 99,7% протоколов
Путин набрал почти 88% голосов и приступит к новому шестилетнему сроку

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Путин одержал беспрецедентную победу на недавних российских выборах. По его словам, эта победа подтверждает позицию России в отношении западных держав.

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Путин, который пришел к власти в 1999 году, будучи бывшим подполковником КГБ, подчеркнул, что результаты выборов должны послужить четким сигналом для западных лидеров.

По данным экзит-поллов, проведенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), Путин получил 87,8 % голосов избирателей, что стало самым высоким показателем за всю постсоветскую историю России. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об аналогичном показателе в 87 %.

На выборах кандидат от коммунистов Николай Харитонов занял второе место, набрав чуть менее 4% голосов, за ним, согласно частичным результатам, следуют новичок Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

В своей речи в Москве Путин пообещал сделать приоритетными задачи, связанные с "специальной военной операцией" России на Украине, и укрепить российские вооруженные силы. Он заявил: "У нас впереди много задач. Но когда мы будем консолидированы - кто бы ни хотел нас запугать, подавить - никому это не удавалось в истории, не удается сейчас, не удастся и в будущем".

#путин #выборы #россии
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