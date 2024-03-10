Apple решила проблему, связанную со скоростью работы SSD-накопителей в базовой модели предыдущего поколения MacBook Air.

На этой неделе компания Apple представила новый MacBook Air M3, отличающийся повышенной производительностью, поддержкой Wi-Fi 6E и двух внешних дисплеев. Кроме того, Apple решила проблему, которая влияла на скорость работы SSD-накопителей в базовой модели MacBook Air предыдущего поколения.

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Базовая модель M2 MacBook Air с объёмом памяти 256 ГБ работала медленнее по сравнению с моделями более высокого уровня. Это объясняется тем, что в ней использовался один чип накопителя объемом 256 ГБ, а не два чипа по 128 ГБ. Это шаг назад по сравнению с базовой моделью M1 MacBook Air, в которой использовались два чипа памяти по 128 ГБ.

Грегори Макфадден впервые отметил в Twitter, что скорость работы SSD-накопителей в новом M3 MacBook Air значительно выше, чем у предшественника M2. Разборка, проведённая Max Tech на YouTube, подтвердила, что это улучшение связано с решением Apple использовать в базовой модели MacBook Air два чипа памяти по 128 ГБ вместо одного модуля на 256 ГБ.

Таким образом, два чипа NAND емкостью 128 ГБ в M3 MacBook Air могут обрабатывать задачи одновременно, что приводит к значительному увеличению скорости передачи данных. Тесты Max Tech показали, что M3 MacBook Air может достигать скорости записи 2108 МБ/с, что выше, чем у базового M2 MacBook Air - 1584 МБ/с. Что касается скорости чтения, то M2 MacBook Air достиг 1576 МБ/с, а M3 MacBook Air - 2880 МБ/с.

Эти результаты говорят о том, что скорость записи на SSD у M3 MacBook Air примерно на 33% выше, а скорость чтения - на 82%. Эти скорости сравнимы, а иногда и превосходят показатели M1 MacBook Air.