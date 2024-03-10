Помимо этого, Apple утверждает, что пользователи по-прежнему смогут использовать приложения, которые уже установлены из сторонних магазинов.

Компания Apple ввела политику, которая не позволяет iPhone обновлять программное обеспечение, установленное в сторонних магазинах приложений, если пользователь находится за пределами Европейского союза более 30 дней. Согласно обновлению на странице поддержки Apple, пользователи могут продолжать использовать приложения из альтернативных магазинов во время длительных поездок, но они должны вернуться в ЕС, чтобы получить последние обновления.

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После вступления в силу Закона ЕС о цифровых рынках (DMA) Apple первоначально заявила на своей странице поддержки, что пользователи потеряют доступ к некоторым функциям, если покинут ЕС на время краткосрочной поездки. Однако впоследствии Apple разъяснила эту политику, введя 30-дневный льготный период, что может создать проблемы для часто путешествующих пользователей.

Несмотря на эти ограничения, Apple утверждает, что пользователи по-прежнему могут управлять приложениями, которые они уже установили, используя сторонние магазины. Несколько разработчиков, в том числе Mobivention и магазин Setapp компании MacPaw, готовятся к запуску собственных сторонних магазинов приложений. Однако Epic Games, возможно, не сможет запустить свой запланированный игровой магазин из-за того, что Apple отозвала лицензию разработчика на основании того, что он "не заслуживает доверия".