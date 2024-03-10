Американские военные и их союзники смогли перехватить и уничтожить 28 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены хуситами в Йемене

Американские военные совместно со своими союзниками перехватили и уничтожили как минимум 28 беспилотных летательных аппаратов над Красным морем. Эти беспилотники были запущены бойцами хуситов в Йемене, как сообщил Пентагон в субботу.

Атаки беспилотников происходили в течение примерно четырех часов, с 4 утра до 8:20 утра по местному времени, как заявило Центральное командование США в своих социальных сетях.

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По данным ЦЕНТКОМа, во время атаки не было зафиксировано ни одного случая повреждения коммерческих или военно-морских судов.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс опубликовал видео в социальных сетях в начале субботы. На видео запечатлено, как британский военный корабль HMS Richmond использует ракеты для перехвата двух беспилотников хуситов.

Шаппс заявил, что Великобритания вместе со своими союзниками будет продолжать принимать необходимые меры для сохранения жизни людей и обеспечения свободы судоходства.

С ноября хуситы, контролирующие значительные территории Йемена, начали многочисленные атаки на корабли в Красном море. Эти нападения являются демонстрацией солидарности с ХАМАС, боевой группировкой, вовлеченной в конфликт с Израилем, и приводят к значительным нарушениям международных судоходных маршрутов.

В среду в результате нападения хуситов погибли по меньшей мере три члена экипажа на борту принадлежащего Либерии коммерческого судна True Confidence. Этот инцидент, подтвержденный представителями оборонного ведомства, стал первым случаем гибели людей в результате нападения хуситов с момента его начала в ноябре.

Кроме того, в минувшие выходные в Красном море затонуло судно, принадлежащее Великобритании, в которое в феврале попала ракета хуситов. Это событие стало первым случаем уничтожения судна хуситами с момента начала их атак. Считается, что затопление судна также привело к обрыву трех подводных телекоммуникационных кабелей.