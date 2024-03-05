Во вторник Китай объявил об увеличении своего оборонного бюджета на 7,2%, что составляет 1,6 триллиона юаней или $222 миллиарда

Во вторник Китай объявил об увеличении на 7,2% своего оборонного бюджета, который уже является вторым по величине в мире после США, до 1,6 триллиона юаней ($222 миллиарда). Это увеличение примерно такое же, как и в предыдущем году.

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Эскалация напряженности в отношениях с США, Тайванем, Японией и соседними странами, претендующими на стратегически важное Южно-Китайское море, как считается, стимулирует развитие передовых военных технологий. К ним относятся стелс-истребители, авианосцы и расширяющийся арсенал ядерного оружия.

Считается, что официальная цифра бюджета, объявленная во вторник в начале ежегодного законодательного собрания, представляет собой лишь часть общих расходов Народно-освободительной армии, военной ветви правящей коммунистической партии. Это особенно верно, если учесть расходы, связанные с исследованиями и разработками, а также с приобретением иностранного оружия.

Премьер Ли Цян обратился к собранию, состоявшему из почти 3000 тщательно отобранных участников, демонстрирующих твердую преданность Коммунистической партии и ее лидеру Си Цзиньпину. Он заявил: "Мы будем оказывать более активную финансовую поддержку нашим усилиям по модернизации национальной обороны и вооруженных сил во всех областях, а также укреплению и расширению наших комплексных национальных стратегий и стратегических возможностей".



