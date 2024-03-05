В ответ на эскалацию бандитизма и массовое бегство мирных жителей из Гаити, соседние страны принимают оборонительные меры и отзывают дипломатический персонал

В понедельник соседние с Гаити страны начали принимать оборонительные меры и отзывать дипломатический персонал в ответ на эскалацию бандитизма в карибском государстве, которая привела к массовому бегству мирных жителей. Временное правительство Гаити объявило 72-часовое чрезвычайное положение и ввело комендантский час в ночное время после того, как в воскресенье один из лидеров банды совершил побег из тюрьмы и потребовал отставки премьер-министра Ариэля Генри.

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Доминиканская Республика, которая граничит с островом Испаньола и Гаити и в прошлом году выслала десятки тысяч гаитян, объявила в понедельник, что ее министр обороны проинспектирует границу, чтобы проследить за строительством пограничного забора. Президент также отверг возможность создания лагерей беженцев для гаитян на территории страны.

Вспышка насилия произошла во время отсутствия премьер-министра Генри. Вопросы о местонахождении Генри возникли после того, как он посетил Кению, чтобы заключить соглашение о том, что эта африканская страна возглавит международную целевую группу по борьбе с растущей силой банд.

По словам представителей аэропорта, в течение дня в окрестностях международного аэропорта Порт-о-Пренса велась интенсивная стрельба.

Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам эвакуироваться из Гаити при первой же возможности. Представитель департамента выразил уверенность, что премьер-министр Генри уже возвращается на Гаити.

Правительство Бразилии обратилось к международному сообществу с призывом обеспечить выполнение резолюции ООН о развертывании многонациональных сил на Гаити. В своем заявлении бразильские власти отметили, что они возглавляли миротворческую миссию ООН на Гаити с 2004 по 2017 год.

Багамские острова, еще одна соседняя страна, объявили, что отозвали сотрудников своего посольства обратно на Нью-Провиденс, оставив только временного поверенного в делах и двух атташе по безопасности. Мексика рекомендовала своим гражданам ограничить передвижение до поездок первой необходимости и запастись водой, топливом и непортящимися продуктами.



