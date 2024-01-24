Одобрение было дано после успешных наземных и летных испытаний самолета, а также учета производственных планов команды B-21

B-21 Raider, стелс-бомбардировщик производства Northrop Grumman, запущен в производство, что подтвердил Уильям Лаплант, глава Пентагона по закупкам. Он одобрил малосерийное производство осенью прошлого года после успешных наземных и летных испытаний самолета. На решение также повлияли комплексные производственные планы команды B-21.

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Лаплант подчеркнул, что программа с самого начала была ориентирована на крупномасштабное производство, чтобы обеспечить надежное сдерживание противников. Он заявил, что без крупномасштабного производства и развертывания в боевых частях этот потенциал не будет иметь большого значения.

ВВС намерены развернуть парк из минимум 100 самолетов B-21 Raider, первый из которых должен поступить на вооружение в середине 2020-х годов. Рейдер должен заменить устаревающие B-1B Lancer и B-2 Spirit в 2030-х годах и станет частью запланированного парка из двух бомбардировщиков наряду с 76 модернизированными B-52J Stratofortresses.

Raider, часто называемый бомбардировщиком шестого поколения, спроектирован таким образом, чтобы использовать свои возможности скрытности для выполнения задач глубокого удара по сложным противникам и способен нести как обычное, так и ядерное оружие.

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Первый B-21 был представлен на широко разрекламированной церемонии на заводе ВВС № 42 в Палмдейле, штат Калифорния, в декабре 2022 года. Испытания этого первого B-21, получившего название Cerberus, продолжались на заводе 42 в течение большей части 2023 года до его первого полета на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии в ноябре.