Десятки тысяч людей собрались в субботу во многих столицах мира, чтобы призвать к немедленному прекращению огня в Газе

В воскресенье отмечается 100-й день с тех пор, как 7 октября 250 израильтян были захвачены бойцами, проникшими из Газы, что послужило началом нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС.

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В преддверии этой мрачной годовщины в субботу десятки тысяч протестующих по всей Европе и за ее пределами провели массовые демонстрации в рамках всемирного дня действий против продолжающейся войны в Газе.

В Вашингтоне демонстранты выразили свое недовольство позицией администрации президента Джо Байдена и потребовали прекратить американскую помощь Израилю.

В Лондоне демонстранты стремились привлечь внимание общественности к трудностям, с которыми сталкиваются дети в секторе Газа, что символизировала большая кукла по имени Маленькая Амаль. Эта 3,5-метровая марионетка изначально была создана для того, чтобы представить трудности сирийских беженцев.

С тех пор марионетка стала символом прав человека во время своего 8000-километрового путешествия от турецко-сирийской границы до Манчестера в июле 2001 года.

Столичная полиция Лондона объявила, что на марше будут задействованы около 1700 полицейских, в том числе много иногородних.

Помощник комиссара столичной полиции Мэтт Твист сообщил британской телекомпании Sky News, что расследования будут продолжаться "после мероприятия" в тех случаях, когда люди "запечатлели изображения потенциально антисемитских материалов или материалов, провоцирующих преступления на почве ненависти".

На марш был наложен ряд ограничений, в том числе запрет на приближение протестующих к посольству Израиля.

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В воскресенье в Лондоне должна была состояться произраильская демонстрация.