Эта мера является частью усилий Китая по развитию туристического сектора и восстановлению экономики

С 1 января Китай упростит процесс получения визы для американских туристов, сократив количество необходимых документов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Китая в Вашингтоне в пятницу.

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Эта инициатива является частью последних усилий Китая по омоложению туристического сектора и стимулированию второй по величине экономики мира, которая пострадала от пандемии COVID-19.

Согласно уведомлению посольства, от заявителей на получение туристической визы в США больше не потребуется предоставлять доказательства бронирования авиабилетов, гостиниц или пригласительного письма.

Ранее Пекин ввел безвизовый режим для владельцев паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии, начиная с 1 декабря. Это визовое послабление будет действовать в течение 12 месяцев, в течение которых туристы из этих шести стран могут находиться в Китае не более 15 дней. В ноябре Китай также расширил политику безвизового транзита, включив в нее 54 страны.

Пандемия в сочетании с жесткими мерами по борьбе с COVID привела к значительному сокращению числа туристов, посещающих страну.

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Хотя количество международных рейсов в Китай увеличилось после того, как Пекин ослабил ограничения COVID год назад, они все еще выполняются лишь на 60% от уровня, наблюдавшегося в 2019 году.