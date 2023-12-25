Причиной тому стали кибератаки с раскрытием планов компании

Многопользовательская игра из серии Marvel's Spider-Man для PlayStation, как сообщается, была прекращена разработчиком, компанией Insomniac Games. Последняя неделя выдалась для Insomniac непростой: студия подверглась кибератаке, в результате которой стала известна личная информация нескольких сотрудников и планы компании на ближайшее десятилетие. После этой атаки Insomniac выпустила заявление, в котором говорится, что это был тяжелый период для студии. Последующий отчет предоставил дополнительный контекст относительно крупной игры, которая, как предполагалось, подверглась утечке.

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Согласно недавней статье Bloomberg, утечка документов, указывающих на многопользовательский проект Spider-Man в составе утечки Insomniac, устарела и больше не действительна. По словам источников, знакомых с деятельностью Insomniac, от этой многопользовательской игры отказались довольно давно. Учитывая это, становится все более очевидным, что значительная часть информации, просочившейся в интернет в результате утечки в Insomniac, уже не соответствует действительности, поскольку планы, скорее всего, изменились с течением времени.